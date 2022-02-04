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Бывший канцлер ФРГ Шредер может занят пост в совете директоров «Газпрома»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, может занять пост в совете директоров «Газпрома». Об этом сообщает холдинг в своем Telegram-канале.

В «Газпроме» уточнили, что Шредер в новом составе совета директоров может заменить председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева.

Собрание акционеров «Газпрома» пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге, уточнили в компании.

Ранее Шредер заявил, что многие европейские политики не понимают или не хотят понять истинные причины текущего энергетического кризиса. Он напомнил, что 80% газа Европа импортирует по трубопроводам, 20% приходится на СПГ. Главными поставщиками трубопроводного газа в Европу выступают Россия и Норвегия, ключевым поставщиком СПГ являются США. По его словам, нужно сосредоточить внимание на диалоге, поскольку и страны экспортеры, и страны импортеры энергоносителей зависят друг от друга.

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