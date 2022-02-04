«Биннофарм Групп» построит первый на Южном Урале современный фармацевтический склад

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») планирует построить современный фармацевтический складской комплекс на территории завода «Синтез» в Кургане, сообщает пресс-служба компании. «Биннофарм Групп» уже приступила к реализации проекта.

Проектируемый комплекс станет первым современным фармацевтическим складом на Южном Урале. Там сконцентрируют запас сырья, материалов и готовой продукции, выпускаемой на заводе. Объем инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей.

Как отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, создание большого, современного, лицензированного по стандартам GMP/GDP склада является первым этапом масштабного инвестиционного проекта по развитию производства в Кургане.

«Увеличение складских мощностей более чем в два раза даст нам дополнительную возможность расширять и наращивать объемы выпуска продукции. Стратегическая цель проекта по развитию курганской производственной площадки – повысить производительность труда и эффективность использования производственных мощностей», — сказал он.

Муратов также подчеркнул, что это позволит сфокусироваться на том направлении, где «Синтез» силен исторически: производстве лекарственных средств.

В компании отмечают, что складской комплекс проектируется с использованием передовых технологий. На его территории будет пять зон с разными температурными режимами. Кроме того, здесь организуют склад временного хранения, где будет происходить таможенное оформление грузов, что существенно оптимизирует логистическую цепочку поставок импортного сырья на завод.