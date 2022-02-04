Украина нашла новых поставщиков газа на следующий отопительный сезон

Украина нашла новых поставщиков газа: страна может импортировать его из Словакии и Венгрии, чтобы сформировать запасы на следующий отопительный сезон. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко во время брифинга в министерстве.

«Сейчас начался импорт газа. Речь идет о безопасном прохождении уже следующего отопительного сезона. На февраль запланирован импорт из Венгрии примерно 130 млн кубометров. Этот объем может быть увеличен. То есть этот маршрут уже работает», — отметил министр.

Он считает, что Украина может импортировать газ из Словакии и Венгрии объемом в 50 млн кубометров в сутки, из которых 42 млн приходится на Словакию и 8 млн кубометров на Венгрию. Этого объема достаточно, чтобы наполнить украинские хранилища на будущий сезон.

По его словам, Украина сейчас стабильно проходит отопительный сезон, несмотря на то, что в мире продолжается энергетический кризис. Все украинские потребители получают электроэнергию и газ в полном объеме.

В начале февраля украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Украине необходимо заключить прямой контракт с «Газпромом» на поставки газа, так как высокие цены на «голубое топливо» сильно вредят ее экономике.