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Глава Еврокомиссии заявила, что Россия «делает минимум» по газовым соглашениям

Глава ЕК фон дер Ляйен: «Газпром» выполняет свои контракты, однако делает минимум

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» «делает минимум» по заключенным с европейскими партнерами контрактам. Об этом она сказала в интервью газете Handelsblatt.

«Это правда, «Газпром» выполняет свои контракты, однако делает минимум... Другие поставщики газа на фоне роста спроса и рекордных цен нарастили поставки, а «Газпром» — нет. Так компания, принадлежащая России, сама сеет сомнения в своей надежности», — заявила политик.

Она отметила, что в Европе не столкнутся с дефицитом поставок газа, пока российская компания не забывает о своих обязательствах. Также глава ЕК выразила мнение, что рассчитывать на российский газ в долгосрочной перспективе рискованно. Политик предложила построить в Германии терминал для сжиженного природного газа.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России в украинском кризисе.

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