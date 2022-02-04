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В России упростят ликвидацию юрлиц и ИП

РБК: Минэкономразвития готовит поправки об упрощении ликвидации недействующего бизнеса

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Минэкономразвития совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) обсуждает проект поправок в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые упростят процедуру ликвидации недействующего бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ряд источников.

Данная инициатива коснется малого и среднего бизнеса. Уточняется, что при исполнении ряда условий будет достаточно лишь одного заявления о прекращении деятельности. На основании этого налоговая позже проведет все необходимые для ликвидации процедуры. Как уточняет РБК, среди них: проверка задолженностей, судебных запретов, незавершенных камеральных проверок. Весь процесс должен занимать не более пяти дней, говорится в поправках.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года российский МСБ (малый и средний бизнес) потерял 2,8 трлн оборота. Основной причиной называется пандемия коронавируса. При этом после снятия ограничений в Москве и регионах убытки увеличились.

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