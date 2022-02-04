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Украина нашла альтернативу российскому газу

«Ъ»: оператор украинской ГТС договорился со Словакией об увеличении транзита газа на 50%

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Украина договорилась со Словакией об увеличении поставок газа из Европы. Об этом сообщает словацкий газотранспортный оператор Eustream.

«В результате переговоров Eustream временно изменит всю транспортную мощность в пункте выхода «Будинце» (42 млн кубометров в сутки) на фиксированную в зимний период (до конца первого квартала 2022 года)», — говорится в сообщении Eustream.

Такой режим будет установлен до апреля 2022 года, после чего мощности в «Будинце» вернутся к прежним показателям: 27 млн кубометров газа в сутки и 15 млн кубометров газа в сутки с прерываемой пропускной способностью.

По данным газеты «Коммерсантъ», Украина сейчас практически не использует доступную ей мощность импорта газа. Так, за январь текущего года через пункт «Будинце» было поставлено лишь 14,5 млн кубометров топлива.

Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина с 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии.

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