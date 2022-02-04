Россия переведет в Белоруссию производство микроэлектроники

Белорусский кабмин одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, указано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения в качестве основы для проведения переговоров», — указано в документе.

Согласно документу, министерство промышленности Белоруссии должно будет провести переговоры с коллегами из Российской Федерации.

В 2014 году российское предприятие «Росэлектроника» приобрело белорусского производителя электроники «Интеграл».

Взамен российская сторона инвестировала в развитие совместного производства микроэлектроники на производственных площадках «Интеграла».