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Россия переведет в Белоруссию производство микроэлектроники

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Белорусский кабмин одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, указано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения в качестве основы для проведения переговоров», — указано в документе.

Согласно документу, министерство промышленности Белоруссии должно будет провести переговоры с коллегами из Российской Федерации.

В 2014 году российское предприятие «Росэлектроника» приобрело белорусского производителя электроники «Интеграл».

Взамен российская сторона инвестировала в развитие совместного производства микроэлектроники на производственных площадках «Интеграла».

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