Центр РЭ прогнозирует рекордные финансовые результаты нефтяной отрасли России

Рост цен на нефть и ослабление рубля из-за геополитических рисков могут обеспечить рекордные финансовые результаты для российских нефтяных компаний, поделился с «Газетой.Ru» прогнозом глава Центра развития энергетики (Центр РЭ) Кирилл Мельников.

В результате сложившейся на рынке ситуации в рублевом выражении Urals подорожал до абсолютного максимума в 7 тыс. рублей за баррель, отмечают аналитики центра. Даже в 2012 году, когда Urals достигал своей максимальной исторической цены в долларах ($110,5 в среднем за год), в рублях этот показатель составлял вдвое меньше, чем сейчас – 3,4 тысячи рублей. Наибольшую выгоду может получить «Роснефть», полагают в Центре.

Согласно прогнозу Центра РЭ, при цене на нефть Brent в $96 за баррель и курсе в 77 руб. за $1 EBITDA «Роснефти» в 2022 году возрастет в годовом выражении с 2420 млрд рублей до 3698 млрд рублей, «Лукойла» - достигнет отметки в 1835 млрд рублей, а «Газпром нефти» - 1337 млрд рублей.

С налоговой точки зрения для нефтяных компаний также складывается благоприятная обстановка: как отмечает Мельников, высокие нефтегазовые поступления в бюджет в 2022 году позволят нивелировать опасность роста сборов со стороны государства.

«Сторонники энергоперехода полагают, что по мере распространения новых источников энергии потребление нефти упадет, что приведет к снижению цен на нее. Однако сейчас потребление нефти растет, в то время как инвестиции в добычу уже существенно сократились», — говорится в отчете, подготовленном сотрудниками Центра РЭ по итогам января.

В результате длительного недоинвестирования, как полагает Мельников, предстоящий период высоких цен на нефть может продлиться, возможно, несколько лет. В то же время, для достижения долговременного положительного эффекта российским нефтяным компаниям предстоит нарастить инвестиции в бурение.