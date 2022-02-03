Польша не хочет заключать долгосрочный контракт с «Газпромом»

Польская энергетическая компания PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу польской организации Павла Маевского.

«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с «Газпромом», — сказал он.

Соглашение PGNiG с «Газпромом» (Ямальский контракт от 25 сентября 1996 года), который был подписан еще в 2010 году, истекает в конце нынешнего года.

Ранее Европейский суд юстиции отказал PGNiG по отмене решения Европейской комиссии по антимонопольному делу против «Газпрома». Параллельно, суд вынес еще одно постановление — отменить решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики «Газпрома» по процессуальным причинам.

Осенью прошлого года эта польская энергетическая компания направила письмо в «Газпром» и «Газпром экспорт» с прошением изменить цены на газ, поставляемый в соответствии с данным договором, «чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий».