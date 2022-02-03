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Накопленная добыча «Удмуртнефти» достигла 320 миллионов тонн

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Компания «Удмуртнефть» добыла 320-миллионную тонну нефти с начала эксплуатации месторождений в 1969 году. Она стала крупнейшим нефтедобывающим предприятием на территории региона.

«Удмуртнефть» является совместным предприятием НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec. Компания стала первым примером успешного международного сотрудничества России и Китая в сфере нефтедобычи. Ее годовой объем добычи составляет около 6 миллионов тонн нефти или 60 процентов нефтедобычи Удмуртии.

С 2006 года компанией добыто свыше 96 миллионов тонн нефти и пробурено более 1,2 тысяч новых скважин, а объем ее эксплуатационного бурения вырос в 6,3 раза. За это время «Удмуртнефть» приступила к разработке 10 новых месторождений. Общий прирост извлекаемых запасов составил около 110 млн тонн нефти.

На сегодняшний день компания ведет разработку 33 месторождений, расположенных на территории 14 районов Удмуртской Республики. Добывающий фонд насчитывает порядка 3,8 тыс. скважин. В 2021 году проходка в эксплуатационном бурении составила более 180 тыс. метров, введено в эксплуатацию 96 новых скважин.

В рамках СП испытываются новые высокоэффективные методы добычи Удмуртской нефти, обладающей уникальными характеристиками. За 15 лет на предприятии проведено более 110 опытно-промышленных испытаний новых технологий, более 60 технологий внедрены в производство. Экономический эффект от реализации программы повышения производственной эффективности за последние два года составил более 480 млн рублей. Среди последних успешно внедренных технологий – магнитные индукторы обработки нефти, насос для малодебитных скважин, защитные покрытия НКТ от коррозии.

Приоритетные направления развития предприятия – цифровизация и автоматизация производства. Автоматизировано около 60% объектов подготовки и транспортировки нефти, почти 70% добывающих скважин, созданы цифровые модели 24 месторождений.

Кроме того, «Удмуртнефть» занимается сохранением экологии региона и активно поддерживает республиканские инициативы. В 2021 году «Удмуртнефть» выпустила более 25 тысяч мальков щуки, стерляди и сазана в Каму. Сотрудники поддержали Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» и акцию «Сохраним лес». Предприятие выступило партнером проекта «Родники Ижевска».

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