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«ЕвроХим» решил купить азотный бизнес у Borealis за €455 млн

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Global Look Press

Компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко начала переговоры по покупке азотного бизнеса у группы Borealis, которая контролируется австрийской нефтегазовой компанией OMV. Об этом сообщила пресс-служба «ЕвроХима».

Сделка оценивается в €455 млн и должна завершиться во второй половине 2022 года. Однако сумма может измениться из-за ряда определенных условий и одобрения регулирующих органов.

После заключения следки «ЕвроХиму» перейдет пять производственных предприятий, три из которых находятся во Франции, по одному в Германии и Австрии. Также компании перейдет сеть сбыта и дистрибуции. У Borealis более 50 дистрибуторских центров в Европе.

«Присоединение азотного бизнеса компании Borealis к портфелю после соответствующего утверждения значительно укрепит наши позиции на таком ключевом рынке, как Европа», — отметил гендиректор «ЕвроХима» Владимир Рашевский.

Borealis — производитель азотных удобрений. Компания ежегодно поставляет около 4 млн тонн продукции через дистрибуторскую сеть.

В августе 2021 года компания «ЕвроХим» заняла общее 10-е место в рейтинге инвестиционной эффективности РБК, подготовленном по итогам 2020 года. При этом «ЕвроХим», набрав 56,5 баллов рейтинга, возглавил список среди всех производителей минеральных удобрений.

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