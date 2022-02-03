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Концерн Shell планирует увеличить поставки газа в Европу

Bloomberg: Shell готов в случае необходимости увеличить поставки газа в Европу

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Toby Melville/REUTERS

Нефтегазовый концерн Shell готов при необходимости, в случае перебоев с поставками газа из-за введения санкций против России, увеличить поставки топлива в Европу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора компании Бена ван Бердена.

Ван Берден пообещал вмешаться и «сделать все, <...> чтобы обеспечить поставки [газа] в Европу». Он отметил, что Shell, эффективно управляя своими европейскими активами и перенаправляя сжиженный природный газ на континент, сможет «помочь», как это было в 2021 году.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия намеренно не заполнила европейские газовые хранилища, что стало причиной стремительного роста цены на газ.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE сообщила, что Европа в конце января привлекла рекордный в истории объем сжиженного природного газа (СПГ). Позднее представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что Европейский союз ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с Россией.

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