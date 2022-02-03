В России вырос спрос на крепкий алкоголь в больших бутылках

Спрос на крепкие спиртные напитки в больших емкостях в России за 2021 год вырос на 60% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Розничные сети отмечают, что в 2021 году произошло увеличение продаж алкоголя в бутылках от одного литра в среднем на 30% в деньгах и на 74% в штуках. Так, в «Верном» продажи водки в таких емкостях выросли на 60% и на 66% соответственно. Продажи коньяка большого объема выросли на 22% в деньгах, а в штуках в пять раз.

По данным NielsenIQ, водка в литровых бутылках в 2021 году продавалась на 19% чаще. Спрос на формат 0,7 л увеличился на 11%, а на емкости 0,5 л сократился на 5%, по сравнению с данными за 2020 год.

Так, в «Винлабе» спрос покупателей на бутылки большого размера связывают с желанием не посещать магазин лишний раз. По данным торговой сети, в 2021 году средние расходы на алкоголь у основной группы покупателей выросли на 1,1 тыс. руб. в месяц, а средний чек увеличился на 8,3%, до 531 руб.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что потребители хотят оптимизировать свои расходы. При этом для производителей это также возможность для сокращения издержек на производстве бутылей большого объема. Так, из-за экономии на комплектующих производство напитка в литровой бутылке стоит дешевле, чем двух бутылок по пол-литра.

В конце декабря эксперты центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» заявили, что потребление россиянами нелегального алкоголя остается на «опасно высоком уровне». Так, доля контрафактных спиртных напитков в 2021 году составила 26-35% от всего объема потребления алкоголя в стране.