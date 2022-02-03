Бизнес предупредил о возможном росте цен на батарейки

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предупредила о возможном росте цен на батарейки из-за изменения схемы утилизации опасных отходов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо президента ассоциации Александра Онищука, премьер-министру России Михаилу Мишустину.

По новым правилам с 1 марта 2022 года единым оператором по обращению с отходами I—II класса опасности, к которым относятся батарейки, станет ФЭО: он будет заниматься их сбором, переработкой и утилизацией.

Получается, что компании должны будут дополнительно платить посреднику за утилизацию, в то время как сейчас большинство производителей своими силами занимаются сбором и хранением батареек, работают по прямым договорам с заводами-утилизаторами.

Представители бизнеса отмечают, что привлечение третьей стороны для контракта с заводом-утилизатором вызовет лишь дополнительные финансовые издержки и репутационные риски. Кроме того, часть организаций уже отказались продлевать контракт на переработку в связи с новыми правилами.

Также представители производителей и продавцов указывают на несколько рисков. Например, может закрыться часть существующей инфраструктуры по раздельному сбору батареек и кратно снизиться уровень их переработки из-за сокращения доступности пунктов сбора. Есть риск повышения финансовой и административной нагрузки на население из-за монополизации сбора и переработки отходов.

В свою очередь власти считают опасения необоснованными, так как кардинально ничего не поменяется. Сейчас идет упорядочивание регулирования, которое находится в «серой зоне». Основное отличие от старой схемы: сдавать отходы необходимо единому оператору, а не в коробочку в магазине.

В конце декабря стало известно, что ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО), входящий в госкорпорацию «Росатом», начнет с 1 марта 2022 года самостоятельно собирать старые батарейки у российских граждан.