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Россияне стали чаще брать ипотеку в ожидании роста ставок

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В январе 2022 года выдачи ипотеки выросли почти на четверть (24%), так как заемщики опасаются дальнейшего роста ставок. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ВТБ.

В январе 2022 года российские банки выдали россиянам ипотечных кредитов на сумму 327 млрд руб., то есть в годовом выражении объем сделок вырос на 24%.

«Конечно, понимая, что этот год будет годом высоких ставок, люди пользуются этими решениями по их заявкам в прошлом году, то есть это такой переходящий спрос прошлого года. Он исчерпается, я думаю, в течение первого квартала», — отметил зампред ВТБ Анатолий Печатников.

Представители банков отмечают, что в начале января массово закрывались те сделки, которые не успели произойти в декабре 2021 года. В целом рост ставок и цен на недвижимость заставили клиентов быстрее выйти на сделку.

По словам экспертов, заемщики продолжат брать кредиты даже при ставке 10% или выше, так как цены на жилье продолжат расти, и этот рост может превысить уровень инфляции. Поэтому в ближайшие месяцы рост ставок от ЦБ может составить минимум 0,5-1 п.п., что отразится на кредитных предложениях от банков.

В январе аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин предположил, что ипотечные ставки в этом году могут вырасти сразу на несколько процентных пунктов. По его словам, расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки Центробанка на этот год составит 8-11%.

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