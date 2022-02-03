ФАС рекомендовала производителям сахара снова заморозить цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен. Об этом пишут «Известия».

Ведомство предложило включить в торговые политики производителей информацию о ценах, а также о порядке работы с дистрибьюторами, то есть должны быть установлены максимальные возможные наценки и запрет перепродажи сахара.

В пресс-службе ФАС отметили, что торгово-сбытовая политика (ТСБ) — публичный документ. Он определяет порядок и условия реализации продукции предприятия. Производители в своих ТСБ должны указать цену на сахар, который реализуется в рознице. Именно так можно сделать процесс ценообразования наиболее прозрачным.

Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе мера по фиксации цен может быть эффективной. При более долгом сроке это грозит снижением числа производителей на рынке и уменьшением конкуренции.

Если будет оформлен контроль над всеми рынками сбыта сахара, то в будущем это может обернуться снижением посевов сахарной свеклы, уменьшением производства сахара и увеличением зависимости от импорта. Поэтому более действенными могут быть повышение прозрачности рынка, стимулирование роста посевов сахарной свеклы и модернизация производства сахара.

В середине января Минпромторг и Минсельхоз сообщили «Газете.Ru», что не собираются снова замораживать цены на сахар и масло, как это было в 2021 году. Для стабилизации цен в этом году будут использоваться только рыночные механизмы. У экспертов были сомнения, что рыночные меры смогут сдержать рост цен на продукцию.