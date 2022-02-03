На Украине объяснили необходимость закупок газа у России

Украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Украине необходимо заключить прямой контракт с «Газпромом» на поставки газа, так как высокие цены на «голубое топливо» сильно вредят ее экономике. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

«Это важно не для «Нафтогаза», не для (президента Украины Владимира) Зеленского и правительства страны – это важно для конечного потребителя… Цена (кубометра) газа конечная с НДС равна 60 гривен (около 160 рублей), у нас из-за этого встанет скоро вся промышленность», — рассказал Марунич.

По его словам, «Укртеплокоммунэнерго» жалуется на «Нафтогаз», который отказался увеличивать объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (почти 20 рублей) за кубометр для нужд отопления населения, что ставит под угрозу стабильность поставок тепла и электричества в дома украинцев.

Марунич подчеркнул, что «слезание с российской газовой иглы» может негативным образом завершиться для промышленности и граждан Украины.

Ранее стало известно, что приобретаемый Украиной у Венгрии газ имеет российское происхождение.