Эксперты выяснили, как поменялись финансовые привычки россиян из-за пандемии

Новая волна пандемии не повлияла на финансовые привычки россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

Согласно данным опроса, с начала пандемии только четверть россиян начали планировать бюджет и формировать подушку безопасности. 61% опрошенных не изменили финансовых привычек.

В частности, 85% респондентов не планируют откладывать на крупную покупку, а каждый пятый продолжает много путешествовать.

На случай непредвиденных расходов почти треть россиян держит наличные дома и только 13% — в банке на накопительном счете, говорится в опросе.

Ранее сообщалось, что мировой рынок труда будет восстанавливаться медленнее из-за новой разновидности коронавируса.

К концу 2022 года из-за распространения в развитых странах «омикрона» мировой рынок труда вряд ли вернется к допандемийным показателям. По итогам 2021 года многие показатели рынка труда улучшились, однако восстановление происходит все так же медленно.