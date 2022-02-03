В Австрии заявили, что намерены бороться с зависимостью от российского газа

Министр по энергетике и инновациям Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна зависит от российского газа и намерена бороться с этой зависимостью. Об этом она сообщила журналистам, передает ТАСС.

По ее словам, из-за сложившейся ситуации в стране возросли цены на газ.

«Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов. Единственный выход из этого в будущем — это возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика. Солнце нам не выставляет счет, это делает российский газовый концерн. С этой зависимостью надо бороться, а не усиливать ее», — сказала она.

Ранее сообщалось, что ЕС ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с Россией. Об этом представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил на брифинге.

В частности, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 4 февраля отправится с визитом в Азербайджан, а 7 февраля — в США для обсуждения дополнительных поставок газа в Евросоюз.