«Газпром» подтвердил арбитражное разбирательство с польской PGNiG и EuRoPol Gaz

«Газпром» подтвердил, что намерен инициировать арбитражное разбирательство против польской PGNiG и EuRoPol Gaz. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую компанию.

«ПАО «Газпром» подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов», — сообщили в «Газпроме».

По мнению PGNiG, требования «Газпрома» совершенно не обоснованы и компания намерена это доказать в юридическом поле.

EuRoPol GAZ является оператором польского участка газопровода «Ямал — Европа».

Ранее Европейский суд юстиции отказал PGNiG по отмене решения Европейской комиссии по антимонопольному делу против «Газпрома». Параллельно, суд вынес еще одно постановление — отменить решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики «Газпрома» по процессуальным причинам.