Треть россиян покупает продукцию под марками торговых сетей

В последнем квартале 2021 года число россиян, которые выбирают товары под собственными марками розничных сетей, превысило 37%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование SberCIB.

В исследовании «Потребительский индекс Иванова» (Иванов — это условный россиянин со средним уровнем дохода) эксперты отметили, что в четвертом квартале 2021 года количество потребителей, которые стали покупать больше продукции под собственными торговыми марками (СТМ) сетей, выросло до 37,5%, в то время как за аналогичный период 2020 года их было 21,3%.

Наиболее лояльны к концу года покупатели были к продукции «Пятерочки», которые выбирали 74% россиян. На втором месте расположилась «Азбука вкуса» с показателем в 64%, замыкает тройку «Лента» (57%).

В исследовании отмечается, что 42% покупателей при покупке товара сначала смотрят на цену, а не на бренд. Однако увеличение выбора именно собственной продукции торговых сетей объясняется ее активным продвижением.

Ритейлеры сообщили, что в розничном товарообороте доля собственной продукции за год увеличилась. Так, у «Пятерочки» доля увеличилась до 20,8% с 17,4%. В «Перекрестке» же с 12,4% доля выросла до 15,2%.

Участники рынка сходятся во мнении, что из-за инфляции, экономии, оптимизации собственного бюджета и разрывов в цене между брендами, покупатели все больше будут выбирать торговые марки того или иного ритейлера.

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