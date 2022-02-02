Норвегия отменила для туристов из России тесты на коронавирус

Норвегия ослабляет ограничения для иностранных туристов и уже с 1 февраля решила отменить ПЦР-тесты по прибытии в страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Норвегия второй раз за последнюю неделю обновляет протоколы въезда. Так, вечером 1 февраля 2022 года правительство сняло большую часть ограничений в Норвегии с 23:00 по местному времени.

Что касается путешествий, то отменяется тестирование на границе для всех туристов, независимо от того, есть у них прививка или нет.

Сейчас все, что необходимо туристу из России для посещения Норвегии, это зарегистрироваться в специальной системе за трое суток до прилета и сдать ПЦР-тест или тест на антиген за 24 часа до въезда. Владельцам европейских сертификатов проходить тестирование до вылета не требуется.

Норвегия решила с 26 января 2022 года отменить карантин для всех российских туристов, независимо от прививочного статуса. Если у туриста есть евросертификат о вакцинации, то нужно было заполнить обязательную форму за 72 часа до прибытия и пройти бесплатное тестирование по прилету.