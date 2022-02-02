Россияне за прошлый год инвестировали через авиакомпании и АЗС 5 млрд рублей

Жители России в 2021 году инвестировали через нефинансовые организации — авиакомпании, девелоперов, операторов сотовой связи, автозаправки — 5 млрд рублей. Такие расчеты «Газете.Ru» предоставил финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций».

Показатель 2021 года в восемь раз превышает аналогичный 2020 года. В брокере «Открытие инвестиции» и УК «Альфа-капитал» подтвердили тренд на рост таких вложений. Оценка «БКС Мир инвестиций» основана на данных 21 компании-партнера из числа нефинансовых организаций.

По словам директора продуктового маркетинга «БКС Мир инвестиций» Ирины Блиновой, основную долю портфеля инвесторов – клиентов нефинансовых компаний – занимают акции (37%). 17% приходится на российские бумаги, 20% на иностранные. Популярностью пользуются и еврооблигации (25%), а также ОФЗ и облигации российских компаний (18%). За последний год существенно выросла популярность ПИФов, их доля в портфелях инвесторов за год выросла в девять раз и превысила 20%.

«Для клиентов партнеров мы делаем специальные предложения — к примеру, начисление бонусов за инвестиции. Этими бонусами в дальнейшем можно оплачивать покупки, скажем, бензин на заправке. В приложении нефинансовой организации появляется баннер, ведущий на страницу с описанием нашего спец-оффера и формой для подачи заявки на открытие брокерского счета. Процесс занимает пару минут», — уточнила Блинова.

Представитель УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов отметил, что для инвестора дополнительных рисков практически нет: клиента информируют не только о возможностях инвестирования, но и потенциальных рисках.

Однако защитники прав потребителей не согласны с этим тезисом. По их мнению, непрофессиональные инвесторы не осознают всех рисков таких вложений.

«Если человек вложит 10-20 тысяч, это, может быть, и не очень страшно, — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — Но что будет, если без подготовки, только на обещаниях бесплатно заправляться в придачу к гарантированному пассивному доходу, он вложит все свое имущество? Когда, не осознав рисков и не понимая принципов биржевой торговли, он все потеряет – никто не поможет. А те маркетологи, которые придумали механизм вовлечения, скажут, что потребитель виноват сам, он имел выбор, не обязан был соглашаться».

По словам Лазаревой, стимулирование риска законом не запрещено, но риск этот должен быть осознанным.

«Сначала клиента нужно научить пользоваться инструментом, объяснить принципы его работы, а только потом уже давать в руки, — считает эксперт. — Для неподготовленного человека инвестиции сродни казино, и казино у нас вынесены в отдельные зоны, никто пригласительные туда не раздает. А на фондовый рынок раздают. Но ответственности за это пока никто не несет».

Инвестирование через нефинансовые компании стало популярным в России в последние два года на фоне общего роста числа инвесторов, в том числе, непрофессиональных. Процесс инвестирования начинается, как правило, через приложения заправок, авиакомпаний. Специально для них брокеры создают привлекательные инвестиционные предложения, чтобы получить новых клиентов. А АЗС, телеком-компании таким образом повышают лояльность своих клиентов.