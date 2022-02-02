В России задумались о контроле за оборотом NFT

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что крупнейшие NFT-маркетплейсы необходимо включить в закон «о приземлении». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, такие маркетплейсы должны попасть под действие данного закона, поскольку только так государство сможет защитить права российских владельцев дорогостоящих NFT-токенов при возникновении спорных ситуаций.

Как указал депутат, у понятия NFT все еще нет определения в законодательстве РФ. Термин «токен» упоминается в законе о цифровых финансовых активах, однако его описание не соответствует тем NFT, которыми в настоящее время торгуют в маркетплейсах. По мнению парламентария, российское законодательство в этой части нуждается в совершенствовании, а также выработке четких дефиниций.

Закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, зарубежные интернет-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, обязаны открыть свои представительства в России. Роскомнадзор уже обнародовал список компаний, которые должны открыть представительства. Среди них — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что примерно 600 представительств зарубежных компаний локализовали в РФ хранение персональных данных россиян. Это означает, что компании предоставили документы, которые подтверждают, что персональные данные россиян обрабатываются и хранятся на территории страны.