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Россиянам могут вернуть право решать вопросы по капремонту

В Госдуме предложили снизить кворум собственников квартир для решения о капремонте дома до 50%

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Россиянам могут вернуть возможность решать вопросы по капитальному ремонту домов, к примеру, о его стоимости, перечне и очередности проведения работ. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в ст. 44 Жилищного кодекса РФ» намерены внести в Госдуму в весеннюю сессию. Документом предлагается снизить кворум голосов на собраниях собственников квартир в доме с 2/3 до 50%, пишут «Известия», ссылаясь на зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Как пояснила депутат, в реальности собрать 2/3 собственников, чтобы принять решения о капремонте, почти невозможно. Если плата за капремонт сдается в «общий котел» (счет регоператора, около 84% всех домов в РФ), и у жильцов не получилось провести собрание, через шесть месяцев органы местного самоуправления принимают решения за них, указала она.

Фактически подготовкой всей плановой документации для утверждения занимаются регоператоры капремонта, заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Разворотнева отметила, что часто в таких случаях ремонтируют в первую очередь не то, что находится в приоритете у граждан. Если деньги собираются на спецсчет дома, а это порядка 16% всего жилищного фонда страны, то без решения собрания ремонт вообще не делается, сроки затягиваются, стройматериалы тем временем дорожают, добавила парламентарий.

Инициативу поддержала ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

«Поддерживаем унификацию в подходе оценки мнения собственников и приведению к единым правилам голосования по всем вопросам», — заявили в организации.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин назвал категории граждан РФ, которые не должны платить взносы за капремонт.

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