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Госдолг США впервые превысил $30 триллионов

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Reuters

Совокупный государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордного значения в $30,012 триллионов, следует из данных Минфина США.

США достигли такого высокого показателя госдолга впервые за все время его существования.

По данным газеты New York Times, рекордные цифры были достигнуты на несколько лет раньше, чем предполагалось из-за огромных расходов на борьбу с пандемией. Так, на выплаты пособий по безработице, поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты ушло около $5 триллионов.

Россия в прошлом году избавлялась от вложений в американские государственные облигации, по итогам ноября 2021 года значение снизилось до $2,4 млрд. До снижения вложения РФ в американский государственный долг составляли $3,7 млрд. Сокращение идет несколько месяцев подряд. В августе Москва владела американскими государственными бумагами на сумму более чем $4 млрд.

За прошлый год базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты и энергоносители, оказалась на уровне 5,5%. Продукты же подорожали на 6,3%, а сами энергоносители прибавили в цене почти треть (+29,3%). Федеральная резервная система много раз за последнее время заявляла, что их беспокоит рост инфляции в США.

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