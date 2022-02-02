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Названы самые опасные кредиты

Эксперт Кваша назвал опасными кредиты с долговой нагрузкой, превышающей половину дохода

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша указал, что есть опасность подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме, если не относиться к кредиту как финансовому инструменту. Кваша указал в беседе с агентством «Прайм» , что кредит — удобный инструмент только, если правильно рассчитана долговая нагрузка.

Финансист отметил, что часто используют показатель долговой нагрузки — отношение платежа по кредитам к доходу. Если он меньше 30% — долговая ситуация относительно комфортна, от 30% до 50% — настораживающая, а если выше 50% — опасная.

При этом Кваша добавил, что эти показатели — про среднестатистического человека, а не конкретного.

По мнению специалиста, опасными могут быть кредиты на спонтанные покупки, на «закрыть дыру в кармане», а также на «жить не хуже других».

Ранее сообщалось, что количество взятых россиянами потребкредитов в 2021 году выросло на треть. Российские банки к концу 2021 года выдали гражданам более 19,4 млн потребительских кредитов, что на треть больше показателей 2020 года.

В конце декабря сообщалось, что с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с кредитами выросло на 2,4% до 43 млн человек. Рост числа россиян с активными кредитами или займами связан с тем, что больше людей стали обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО).

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