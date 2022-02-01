Из подземных хранилищ Европы выкачали почти весь газ

Европейские хранилища газа, по состоянию на конец января, опустели уже на 81% от объема газа, закачанного туда в летний период. Об этом сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.

«На 30 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах – на 27,2% (на 14,2 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объема газа, закачанного в летний период», — говорится в сообщении.

Таким образом, объем активного газа в ГПХ Европы по состоянию на 30 января составляет всего 38,1 млрд кубометров, а это на 2,7 млрд кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату, уточнили в «Газпроме».

Аналогичная ситуация и в украинских хранилищах газа. В них запасы газа опустились до 11,4 млрд кубометров, что на 46,3% ниже показателя 2021 года и на 3,9 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле прошлого года.

Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина с 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, это стало возможным благодаря проведенным техническим работам. Макогон также напомнил, что венгерское направление стало вторым после Словакии маршрутом поставки газа на Украину.

При этом «Газпром» 1 февраля резко увеличил транзит газа через Украину в Европу. По данным «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, прокачка могла вырасти на 22% — 24 января заявки на входе в ГТС Украины составляли 58,75 млн кубометров в сутки против 47,98 млн 21 января.