Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Знакомые Дорониной ответили на слухи о ее переезде в дом престарелых 17:09
Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярных лекарств 17:08
Пригожин вспомнил насмешки Шнурова на фоне финансовых трудностей артистов 17:05
Мишустин поручил облегчить процесс обращения граждан в поликлиники 16:59
Посол России исключила требование к Болгарии выйти из НАТО 16:58
Экс-президент «Баварии»: плохо спал, когда узнал о долге... 16:58
Ученые рассчитали, где на Марсе по утрам проступает рассол 16:55
Создание нового союза Украины, Польши и Британии перенесли 16:52
В Омской области отчим задушил 4-летнюю девочку за просьбу включить мультики 16:51
Чемпионка UFC рассказала, как ее обидел Хабиб Нурмагомедов 16:43

Из подземных хранилищ Европы выкачали почти весь газ

«Газпром»: из европейских ПХГ отобран уже 81% закачанного летом газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Европейские хранилища газа, по состоянию на конец января, опустели уже на 81% от объема газа, закачанного туда в летний период. Об этом сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.

«На 30 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах – на 27,2% (на 14,2 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объема газа, закачанного в летний период», — говорится в сообщении.

Таким образом, объем активного газа в ГПХ Европы по состоянию на 30 января составляет всего 38,1 млрд кубометров, а это на 2,7 млрд кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату, уточнили в «Газпроме».

Аналогичная ситуация и в украинских хранилищах газа. В них запасы газа опустились до 11,4 млрд кубометров, что на 46,3% ниже показателя 2021 года и на 3,9 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле прошлого года.

Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина с 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, это стало возможным благодаря проведенным техническим работам. Макогон также напомнил, что венгерское направление стало вторым после Словакии маршрутом поставки газа на Украину.

При этом «Газпром» 1 февраля резко увеличил транзит газа через Украину в Европу. По данным «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, прокачка могла вырасти на 22% — 24 января заявки на входе в ГТС Украины составляли 58,75 млн кубометров в сутки против 47,98 млн 21 января.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть