Польша и Украина договорились построить газопровод

Варшава и Киев договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого на восток газа. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», — сказал Моравецкий по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве.

Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина с 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, это стало возможным благодаря проведенным техническим работам. Макогон также напомнил, что венгерское направление стало вторым после Словакии маршрутом поставки газа на Украину.

При этом «Газпром» 1 февраля резко увеличил транзит газа через Украину в Европу. По данным «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, прокачка могла вырасти на 22% — 24 января заявки на входе в ГТС Украины составляли 58,75 млн кубометров в сутки против 47,98 млн 21 января.