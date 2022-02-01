«Газпром» резко увеличил поставки газа через ГТС Украины

Поставки газа через Украину выросли до 107,7 млн кубометров в сутки — «Газпром» зарезервировал почти в два раза больше мощностей газотранспортной системы Украины, чем в январе, сообщает РИА «Новости».

При этом максимально возможный контрактный объем мощностей ГТС Украины составляет 109 млн кубометров в сутки.

Отмечается, что заявка на 31 января составляла 64,6 млн кубометров, таким образом, за сутки поставки «Газпрома» через Украину выросли почти в два раза.

Ранее «Газпром» увеличил транзит газа через Украину в Европу.

По данным «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, прокачка могла вырасти на 22% — 24 января заявки на входе в ГТС Украины составляли 58,75 млн кубометров в сутки против 47,98 млн 21 января.

Транзит газа через Украину в Словакию вырос еще больше — на 26%. Так, 21 января через пограничный пункт между Словакией и Украиной было прокачено 33,39 млн кубометров, 24 января — 42,07 млн.