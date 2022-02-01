Вырос тариф для большегрузов в системе «Платон»

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам «Платон» проиндексирован на 20 копеек и составляет 2,54 рубля за километр пробега с 1 февраля 2022 года. Такой информацией поделился Росавтодор.

Ранее размер платы в был 2,34 рубля за километр пути. По плану тариф ежегодно индексируется, исходя из фактической инфляции за предшествующий год.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день почти 700 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в «Платоне». По дорогам этой системы прошло свыше 1,5 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, четверть из них – авто зарубежных компаний.

В июле прошлого года, согласно прогнозу Росавтодора, тариф планировалось поднять не на 20, а на 10 копеек за километр — до 2,44 руб.

«За счет внесения платы через государственную систему «Платон» грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 159 млрд рублей. Средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В частности, с 2020 по 2022 год в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов», — отмечалось в публикации.