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В США перечислили последствия жестких антироссийских санкций

Quartz: жесткие санкции против России приведут к глоабльному росту цен на ключевые товары

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл предупредил, что введение США жестких санкций против России может спровоцировать удорожание ключевых товаров по всему миру.

«Ограничительные меры, скорее всего, коснутся крупных банков. Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей», — говорится в статье.

Он отметил, что в настоящее время важнейшие российские товары стоят дороже, чем в 2019 году — до начала пандемии коронавируса. Если будут введены антироссийские санкции, инфляция ускорится с новой силой, резюмировал он.

Ранее к похожим выводам пришел обозреватель Washington Post Энтони Файола. Он заявилл о возможности резкого скачка цен на сырьевор рынке в случае введения «экстремальных санкций» против РФ.

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Отношения России и США
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