В Еврокомиссии заявили о несоответствии «Северного потока — 2» энергетической политике

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» помешает Брюсселю достигнуть заявленных целей в энергетической политике, включая декарбонизацию. Его слова приводит информационное агентство «Прайм».

Заявление Домбровскиса прозвучало на пресс-конференции в ходе визита на Украину.

Евросоюз планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральным — сократить выбросы СО2 до нуля. Для этого европейским странам придется перестроить энергетическую систему, отказавшись от нефти и газа.

Ранее британская газета Financial Times написала, что немецкая энергетическая компания Wintershall Dea — партнер «Северного потока — 2» не может провести листинг из-за позиции российского бизнесмена, основного владельца Альфа-банка Михаила Фридмана. Чтобы помешать выпустить в свободный оборот акции собственников Wintershall Dea, бизнесмен использует принадлежащий ему холдинг LetterOne, который владеет долей в компании.