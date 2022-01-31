На Западе объяснили последствия отключения России от SWIFT

Эксперты рассказали британской газете Financial Times о последствиях в случае отключения России от SWIFT.

По словам Николаса Верона из бельгийского исследовательского центра Брейгеля, ограничительным мерам в рамках платежных систем уделяют слишком много внимания. При этом, отключение России от SWIFT может создать «определенные операционные проблемы». При этом, такая мера не повлияет на возможность Москвы заключать сделки с европейскими и американскими партнерами.

Экс-американский чиновник Даниэль Таннебаум утверждает, что США и ЕС планируют действовать в отношении Москвы предельно осторожно. Слишком жесткие меры могут помешать поставкам газа.

«Отключить российские банки от SWIFT означало бы использовать гранатомет там, где винтовка могла бы быть такой же эффективной», — считает консультант Оливер Вайман.

По мнению экспертов, санкции против Москвы не должны привести к сопутствующему для Запада экономическому ущербу. Чтобы избежать этого, необходимо исключить рестрикции, которые могли бы помешать поставкам энергоносителей из России, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что такие крупнейшие международные платежные системы (МПС), как Visa и MasterCard, выразили свои опасения о факторах, которые могут помешать им конкурировать на национальных рынках, включая российский.