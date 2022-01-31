В ЕС заявили, что санкции «при обострении вокруг Украины» будут зависеть от действий России

Масштабы санкций Евросоюза против России «в случае обострения ситуации вокруг Украины» будут зависеть от действий Москвы. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, сообщает РИА «Новости».

«Масштабы и вид санкций ЕС, которые будут приняты против России в случае каких-либо действий против Украины, будут существенно зависеть от вида и масштабов действий России», — сказал он.

По словам Стано, несмотря на подготовку санкций, ЕС концентрируется на дипломатии для того, чтобы добиться деэскалации со стороны России и начать диалог.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что Евросоюз совместно с Великобританией разрабатывает пакет новых санкций в отношении российских проектов в газовой сфере, которые планируется ввести в случае эскалации вокруг Украины.