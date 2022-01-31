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Белый дом подготовил санкции против российских чиновников

FT: Белый дом введет санкции против чиновников и представителей госкомпаний РФ в случае «нападения» на Украину

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Администрация американского президента Джо Байдена подготовила санкции против ряда российских чиновников в случае «нападения» РФ на Украину, сообщает The Financial Times.

«Физические лица, которых мы определили, близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля», — рассказал изданию источник в Вашингтоне.

В список попали члены совета директоров российских госкомпаний и крупные чиновники. Ограничения, как отмечается в статье, могут коснуться их жен и детей.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью заявила, что Лондон может ввести санкции против российских олигархов и компаний, служащих опорой для российского государства и причастных к ситуации вокруг Украины. Она подчеркнула, что Британия может принять ограничительные меры только против тех, кто «напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации» в стране.

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