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Французский профессор объяснил экономический провал Украины

Профессор Ламбер: у Украины нет возможности для модернизации экономики

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Dronarium Украина

Экономический спад Украины связан с ее неспособностью привлекать иностранные инвестиции и отсутствием возможностей для модернизации. Об этом в беседе с изданием Atlantico высказался профессор Университета Сорбонны Микаэль Ламбер.

По его словам, Украина стоит в одном ряду с Молдавией и Суданом в числе стран с одной из самых продолжительных рецессий в истории мировой экономики. Причина этого, как считает Ламбер, заключается в том, что Украина в экономическом плане лишена необходимых рычагов для модернизации своей индустрии, большая часть которой создавалась еще в Советском Союзе.

«Это делает украинскую промышленность неконкурентоспособной в отношении индустрий России и Запада, не говоря уже о совсем безнадежном отставании от китайской индустрии», — рассказал эксперт.

Ламбер подчеркнул, что к существующим проблемам также добавляется коррупция и «утечка мозгов» и молодых рабочих рук на Запад и в Россию.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что Украина в 2022 году окажется перед серьезными вызовами и рисками, страну ждет дальнейшее падение экономики.

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