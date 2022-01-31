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«Ведомости»: трафик кафе и ресторанах Москвы упал до 50% из-за «омикрона»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В московских кафе и ресторанах вторую неделю подряд падает поток гостей, сообщают «Ведомости».

По данным столичного омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Сергея Миронова, за неделю с 24 по 30 января трафик упал уже на 40–50%.

Специалисты связывают низких поток клиентов с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. При этом больше всего пострадал фастфуд, там количество посетителей упало на 27%.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отмечает, что отток гостей из точек общепита начался 18 января. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, продлевающий требование по переводу работодателями 30% сотрудников на удаленный режим до 1 апреля 2022 года. Из-за перевода офисных работников на дистанционный режим работы пострадали рестораны, предоставляющие бизнес-ланчи.

Миронов предполагает, что поток клиентов может начать восстанавливаться через две недели, однако эксперты настаивают, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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