Власти Москвы анонсировали оплату банковской картой на всех турникетах метро

Пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд банковской картой на всех турникетах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, такую безналичную оплату запустят уже ближайшим летом. Как рассказал заместитель градоначальника, оборудование для турникетов будут изготавливать российские производители. На нем установят отечественное программное обеспечение.

Чиновник также указал, что оплата банковскими картами в столице заработала еще в 2016 году. Тогда таким способом оплаты пользовались порядка тысячи человек каждый день, а по данным на декабрь 2021 года — уже почти 900 тыс. ежедневно.

Ликсутов добавил, что Face Pay планируют запустить на Московских центральных диаметрах (МЦД) и в наземном транспорте Москвы в 2023 году.

Ранее сообщалось, что с 15 октября 2021 года на всех линиях и станциях столичного метро заработал сервис Face Pay, который позволяет пассажирам оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица. Для использования Face Pay в метро необходимо загрузить свое фото в разделе Face Pay в приложении «Метро Москвы», привязать «Тройку» и банковскую карту. Для оплаты в метро необходимо подойти к отмеченному черным стикером турникету и посмотреть в биометрическую камеру. Банк ВТБ автоматически проведет списание средств со счета карты.

Данные пользователей Face Pay хранятся в виде зашифрованных биометрических ключей, которые невозможно расшифровать обратно в фотографию лица пассажира. Камера на турникете считывает биометрический ключ и сравнивает его с ключом из базы.