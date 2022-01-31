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Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе

Бензин в РФ со средней стоимостью 51,3 рубля за литр стал одним из самых дешевых в Европе

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе. Как пишет РИА «Новости», в абсолютных цифрах средняя его стоимость составляет 51,3 рубля за литр.

Наиболее низкие цены на бензин зарегистрированы в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 стоит в этой стране 35,7 рубля. На третьем месте - Белоруссия, где литр бензина стоит около 61 российского рубля за литр.

Самый дорогой бензин в Европе зарегистрирован в Нидерландах, здесь он в пересчете на российскую валюту достиг стоимости в 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. Во все этих странах бензин стоит дороже 150 рублей.

Самое дешевое дизельное топливо в России можно купить за 54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также зарегистрированы в Казахстане, Белоруссии и на Украине – менее 80 рублей за литр. В Швеции дизтопливо самое дорогое из стран Европы – его можно купить в среднем за 172,4 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении дочерних компаний «Лукойла» и «Газпромнефти». В ведомстве сочли, что произошло завышение цен на бензин.

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