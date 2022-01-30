Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Канада отзывает вспомогательных сотрудников своего посольства в Киеве 20:56
Олимпийский чемпион Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры 20:53
Глава МИД Британии анонсировала визит на Украину 20:45
Губерниев о поражении Медведева: Надаль есть Надаль 20:36
Следствие подтвердило факт одномоментного расстрела семьи Николая II 20:28
В Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать силы вблизи украинской границы 20:26
Джокович отреагировал на победу Надаля над Медведевым в финале Australian... 20:22
Боррель объяснил, чего лишится Россия при введении новых санкций ЕС 20:08
В Госдепе анонсировали переговоры Блинкена и Лаврова 20:06
Шипачев рассказал, как выбирали капитана сборной России по хоккею на ОИ-2022 19:57

Врублевский призвал власти разобраться со скандалом в ТСЖ Николино

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Предприниматель Павел Врублевский призвал губернатора, глав ГУВД Московской Области и главу УФСБ Москвы обратить внимание на неправомерные действия в некоторых коттеджных поселках области. В частности, он осветил скандал в ТСЖ Николино.

На своей странице в Facebook бизнесмен отметил, что управляющая компания установила там собственные тарифы на коммунальные услуги. Людям выставляют астрономические счета, а тех, кто не согласен платить, выживают из собственных домов, уточнил он.

«У меня вопрос. А губернатора Воробьева, главу ГУВД по Области Паукова, главу УФСБ по Москве и Области Дорофеева весь этот бедлам не достал ли?! Ну может быть пора уже навести порядок-то. Сколько можно», — написал Врублевский.

Вопросы в отношении мошенничества на Николиной Горе плавно идут к завершению, подчеркнул он.

«Во всяком случае все идет к возбуждению как минимум двух составов и думаю в ближайшее время это произойдёт - налоги и мошенничество. Этапы невнимательности, плохого чтения наконец, лени, закончились. С апелляциями я тоже уверен все будет в порядке. Поэтому я временно и отпустил эту историю из публичного внимания. Она заканчивается. Да и сам я заодно купил прекрасный дом недалеко, видимо теперь будет два дома, кроме ещё двух от родственников там же. Так что судьба района мне не безразлична», — говорится в публикации.

Кроме того, предприниматель добавил, что в другом поселке по соседству, так же ввиду бездействия УВД Одинцовского округа и того же отдела полиции по Успенскому, происходит точно такая же история.

«У меня складывается ощущение, что вслед за мелкими мошенниками из автосервисов в Магадан отправятся скоро и их подельники из числа откровенных и очевидных всем обратней в погонах, окончательно потерявших нюх», — отметил он.

Ранее публикация канала Conspiracies о заявлении Павла Врублевского в ФСБ РФ про Владимира Шубина стала наиболее популярной за последний месяц. Согласно данным сервиса аналитики мессенджера Telegram TGStat пост посмотрело более 1 миллиона пользователей. В самой публикации изложено обращение Врублевского к ФСБ о связи Владимира Шубина с голландским журналистом Йостом Босманом. Кроме того, там приведены скриншоты письма бизнесмена, в котором он сообщает о связи Шубина с Игорем Игильсоном. Конфликт между Врублевским и Шубиным длится уже несколько месяцев. Его предметом стал дом в элитном загородном поселке «Николина Гора».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть