Врублевский призвал власти разобраться со скандалом в ТСЖ Николино

Предприниматель Павел Врублевский призвал губернатора, глав ГУВД Московской Области и главу УФСБ Москвы обратить внимание на неправомерные действия в некоторых коттеджных поселках области. В частности, он осветил скандал в ТСЖ Николино.

На своей странице в Facebook бизнесмен отметил, что управляющая компания установила там собственные тарифы на коммунальные услуги. Людям выставляют астрономические счета, а тех, кто не согласен платить, выживают из собственных домов, уточнил он.

«У меня вопрос. А губернатора Воробьева, главу ГУВД по Области Паукова, главу УФСБ по Москве и Области Дорофеева весь этот бедлам не достал ли?! Ну может быть пора уже навести порядок-то. Сколько можно», — написал Врублевский.

Вопросы в отношении мошенничества на Николиной Горе плавно идут к завершению, подчеркнул он.

«Во всяком случае все идет к возбуждению как минимум двух составов и думаю в ближайшее время это произойдёт - налоги и мошенничество. Этапы невнимательности, плохого чтения наконец, лени, закончились. С апелляциями я тоже уверен все будет в порядке. Поэтому я временно и отпустил эту историю из публичного внимания. Она заканчивается. Да и сам я заодно купил прекрасный дом недалеко, видимо теперь будет два дома, кроме ещё двух от родственников там же. Так что судьба района мне не безразлична», — говорится в публикации.

Кроме того, предприниматель добавил, что в другом поселке по соседству, так же ввиду бездействия УВД Одинцовского округа и того же отдела полиции по Успенскому, происходит точно такая же история.

«У меня складывается ощущение, что вслед за мелкими мошенниками из автосервисов в Магадан отправятся скоро и их подельники из числа откровенных и очевидных всем обратней в погонах, окончательно потерявших нюх», — отметил он.

Ранее публикация канала Conspiracies о заявлении Павла Врублевского в ФСБ РФ про Владимира Шубина стала наиболее популярной за последний месяц. Согласно данным сервиса аналитики мессенджера Telegram TGStat пост посмотрело более 1 миллиона пользователей. В самой публикации изложено обращение Врублевского к ФСБ о связи Владимира Шубина с голландским журналистом Йостом Босманом. Кроме того, там приведены скриншоты письма бизнесмена, в котором он сообщает о связи Шубина с Игорем Игильсоном. Конфликт между Врублевским и Шубиным длится уже несколько месяцев. Его предметом стал дом в элитном загородном поселке «Николина Гора».