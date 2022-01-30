Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Трамп высмеял разговор Байдена с Зеленским 08:24
Назван главный «орган-мишень» при заражении коронавирусом 08:18
Клебо объявил цели на Олимпийские игры 08:12
В Приморье рассказали об изменении радиационного фона после запуска ракеты КНДР 08:01
Трамп заявил, что из-за политики Байдена не может напечатать свою книгу 07:58
В «Лацио» отреагировали на интерес к Миранчуку 07:46
Украина вскоре будет вынуждена покупать газ у России напрямую 07:37
В Раде вспомнили манифест Николая II из-за ситуации вокруг Украины 07:32
Веснина назвала фаворита финала Australian Open 07:20
Пентагон прокомментировал запуск баллистической ракеты КНДР 07:10

Аналитики узнали, сколько россиян откладывают деньги

«Синергия»: лишь каждый четвертый россиянин регулярно откладывает деньги

close
100%
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Исследование аналитического центра университета «Синергия» показало, что лишь каждый четвертый житель России регулярно делает финансовые накопления. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее 5 тыс. рублей, 20% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 9% – от 15 до 20 тыс. рублей», — следует из данных исследования.

Аналитики убедились, что только 7% опрошенных могут за месяц отложить более 20 тыс. рублей. В основном россияне копят на крупные покупки — например, жилье или автомобиль, а также на путешествия, образование и на «черный день».

Исследование проводилось ранее в этом месяце, в нем приняли участие пять тысяч граждан из всех российских регионов.

Ранее экономист предупредил россиян об обнулении сбережений в феврале. По его словам, Центробанк и Минфин не могут восстановить российскую экономику. Из-за этого постоянно приходится искусственно занижать курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть