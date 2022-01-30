Аналитики узнали, сколько россиян откладывают деньги

Исследование аналитического центра университета «Синергия» показало, что лишь каждый четвертый житель России регулярно делает финансовые накопления. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее 5 тыс. рублей, 20% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 9% – от 15 до 20 тыс. рублей», — следует из данных исследования.

Аналитики убедились, что только 7% опрошенных могут за месяц отложить более 20 тыс. рублей. В основном россияне копят на крупные покупки — например, жилье или автомобиль, а также на путешествия, образование и на «черный день».

Исследование проводилось ранее в этом месяце, в нем приняли участие пять тысяч граждан из всех российских регионов.

Ранее экономист предупредил россиян об обнулении сбережений в феврале. По его словам, Центробанк и Минфин не могут восстановить российскую экономику. Из-за этого постоянно приходится искусственно занижать курс рубля по отношению к основным мировым валютам.