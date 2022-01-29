Поставки сжиженного газа в Европу побили рекорд

Январские поставки газа в Европу с СПГ-терминалов стали рекордными для этого месяца за всю историю наблюдений — с 2011 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ассоциации европейских газовых операторов Gas Infrastructure Europe.

В пятницу, 28 января, в европейскую газотранспортную систему поступило 405 млн куб. м СПГ — в 2,2 раза больше, чем в среднем за последние пять лет.

Всего за четыре недели первого месяца текущего года Европа получила 10,44 млрд кубов газа, что превышает рекорд января 2019 года. Предположительно, 30 января будет побит и абсолютный рекорд месячных поставок, установленный в ноябре 2019-го.

Ранее британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на неназванных чиновников Евросоюза, что комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон планирует организовать в начале февраля переговоры с Азербайджаном по поводу увеличения поставок газа. Издание отметило, что страны ЕС опасаются сокращения поставок российского топлива в качестве ответной меры на санкции Запада в случае эскалации конфликта на Украине.