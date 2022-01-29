Лидер ХДС ФРГ раскритиковал идею остановки «Северного потока – 2»

С экономической точки зрения идея остановки газопровода «Северный поток – 2» была бы неразумной, потому что в проект вложены огромные деньги. Об этом заявил председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Die Welt.

«С экономической точки зрения было бы неразумным останавливать «Северный поток — 2», когда в него инвестированы такие огромные деньги», — пояснил политик, добавляя при этом, что в случае вторжения России на Украину «возможность запуска трубопровода категорически исключена».

Мерц считает, что Германия изначально допустила с проектом «серьезную стратегическую ошибку», когда классифицировала газопровод как частный экономический проект.

«Проблема в том, что мы, немцы, отказываемся от каменного и бурого угля, а также ядерной энергии, поэтому сильно зависим от газа. В результате Германия оказалась в большой зависимости от России. При нормальном стечении обстоятельств мы бы обязательно ввели в эксплуатацию уже достроенный трубопровод», — сказал он.

Как писала газета Financial Times, вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии. Газопровод уже вбил клин между ФРГ и США, а теперь на фоне украинской проблематики якобы стал яблоком раздора уже внутри самой Германии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.