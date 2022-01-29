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Новым руководителем Росжелдора стал Алексей Дружинин

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Председатель правительства Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Алексея Дружинина. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписано 28 января.

Прежним руководителем Росжелдора был Игорь Коваль, занимавший этот пост с мая 2021 года. Он был освобожден от этой должности в декабре прошлого года в связи с переходом на новую работу.

Алексей Дружинин родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», в 2004–2005 годах являлся начальником правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Позже Дружинин перешел в Министерство транспорта, где работал до 2014 года. До назначения на пост главы Росжелдора он более пяти лет занимал пост исполнительного директора некоммерческого партнерства, а позже работал в саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».

Награжден медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почетный железнодорожник», говорится на сайте правительства.

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