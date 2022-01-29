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Глава Германского промышленного союза обратился к правительству ФРГ из-за российского газа

Глава Германского промышленного союза Русвурм: ФРГ было бы трудно найти замену российскому газу

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Hannibal Hanschke/Reuters

Глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в интервью медиагруппе Funke заявил о том, что возможный конфликт между Россией и Украиной может усложнить поставки энергии в ФРГ, и было бы трудно найти замену российскому газу.

Русвурм подчеркнул, что последствия гипотетического конфликта на Украине «были бы мрачными для всех», поэтому необходимо дипломатическими методами предотвратить дальнейшую эскалацию. В частности, потребность Германии в газе, по словам главы союза, покрывается российскими поставками в объеме более 50%, и «будет точно нелегко» восполнить это.

«Будет точно нелегко в краткосрочной перспективе полностью или в значительной степени восполнить эту долю», — заявил Русвурм.

Он назвал импорт российского топлива «надежным и выгодным», а не «игрой ва-банк». Глава союза призвал правительство Германии сфокусировать свое внимание на газе, как переходной технологии к возобновляемым источникам энергии, отметив, что промышленность трудно убедить в необходимости таких изменений, поскольку новые способы получения энергоресурсов пока ненадежны.

«Мы должны покрывать растущие потребности в электроэнергии, если, например, не светит солнце или не дует ветер. Для этого как переходная технология нужен газ», — подытожил Русвурм.

Ранее издание Welt сообщило, что Германия не сможет быстро найти замену российским газу, углю и нефти в случае остановки их экспорта.

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