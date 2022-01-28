Посол США выступил с предупреждением по «Северному потоку — 2»

Посол США в Москве Джон Салливан заявил на онлайн-брифинге, что под санкции может попасть газопровод «Северный поток — 2», сообщает ТАСС.

Салливан отметил, что такое будет иметь место в том случае, если Россия «вторгнется» на Украину.

«Я бы ожидал, что меры против «Северного потока — 2» станут частью значительных, колоссальных экономических последствий, которые обрушатся на Россию при таком сценарии», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Европа может повлиять на Москву, пока через новый газопровод не проходит газ, а Россия не получает какой-либо финансовой выгоды. Салливан добавил, что экономическими санкциями последствия для РФ не ограничатся.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд также заявляла, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.