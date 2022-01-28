Цены на газ в США выросли на рекордные 72%

Цены на февральский фьючерс природного газа в США 27 января резко выросли на 72% — это рекордный рост за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Повышение цен на газ в США связано с тем, что инвесторы кинулись покупать истекающий контракт из-за предупреждения метеорологов о длительных холодах.

27 января в течение дня февральские фьючерсы находились на уровне $4,5 за MMBtu (британская тепловая единица). Но в последний час торгов цена резко поднялась до $7,4, что соответствует росту на 72%. В итоге торги завершились с ценой на газ на уровне $6,3 за MMBtu.

28 января на открытие торгов фьючерсы на газ в США умеренно растут. По состоянию на 13.55 мск мартовский фьючерс на Нью-Йоркской бирже дорожал на 2,4% — до $4,38 за MMBtu.

10 января Bloomberg сообщил о вытеснении российского газа с рынков ЕС американским. Так, поставки из США помогают компенсировать потоки из России, которые в последнее время стали ограниченными.