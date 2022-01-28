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Apple впервые заработала более $120 млрд за квартал

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Mark Lennihan/AP

Apple впервые заработала $123,9 млрд за один финансовый квартал, что стало новым рекордом для компании, следует из пресс-релиза организации.

Выручка Apple за первый квартал 2022 финансового года (закончился 25 декабря) выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, достигнув $123,9 млрд.

Чистая прибыль компании также выросла и за прошедший квартал поднялась на 20%, до $34,6 млрд. Среди всей продукции самой прибыльной остается iPhone. Выручка от его продаж поднялась на 9% и составляет $71,6 млрд. А вот прибыль от iPad наоборот упала на 14%, до $7,2 млрд.

«Рекордные результаты этого квартала стали возможны благодаря нашей самой инновационной линейке продуктов и сервисов за всю историю», — отметил глава Apple Тим Кук.

В октябре 2021 года журнал Forbes представил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по совокупной выручке в 2020 году. Так, согласно версии журнала, на первом месте расположилась табачная компания Philip Morris. Apple же заняла в этом рейтинге седьмое место.

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