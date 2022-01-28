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Более 20 танкеров с газом направлены из США в Европу на фоне дефицита энергоресурсов

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Hannibal Hanschke/Reuters

Более 20 танкеров с газом направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, таким образом западные страны пытаются восполнить сокращающиеся запасы топлива. Отмечается, что тем же путем могут быть отправлены еще 33 танкера, при этом «они покроют лишь часть» российских поставок.

Как отмечают источники, США проводят видеоконференции с властями Южной Кореи, Японии и других стран, которые уже оплатили свои поставки, пытаясь убедить их перенаправить газ в Европу.

Ранее сообщалось, что Европа может серьезно пострадать в случае введения санкций против экспорта российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

Аналитики подчеркнули, что за последние годы Евросоюзу не удалось сократить зависимость от российской сырой нефти, поэтому региону будет сложнее восполнить потерянные объемы и найти альтернативные источники топлива. В худшем случае Европа лишится примерно 2,4 млн баррелей в сутки (согласно среднему уровню 2021 года).

Как отмечается в статье, маловероятно, что ЕС пойдет на принятие серьезных санкций в отношении экспорта российских нефти и газа.

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